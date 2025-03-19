برانكو: ستكون مباراة مثيرة.. ورينارد يمتلك الخبرة

الرياض – هاني البشر

أكد برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب ⁧‫الصين‬⁩ في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء المنتخب السعودي، أن المباراة ستكون مثيرة وقال:” ستكون مباراة مثيرة للغاية بالنسبة لنا وفي الوقت نفسه، إنها مباراة مهمة جداً وستقرر نتيجة المباراة في نهاية التصفيات النتيجة النهائية لهذه المجموعة بالتأكيد.

وأوضح برانكو انه يعرف المنتخب السعودي وقال ” نعرف المنتخب السعودي جيداً، لذلك نحن نعلم أن لديهم مدرب لديه خبرة للغاية في هذا المنتخب، وكان لدينا استعداد جيد ونأمل أن نتمكن من الحصول على نتيجة جيدة غداً ، و أن المنتخب السعودي من أفضل منتخبات آسيا ولعبوا مرات عديدة في كأس العالم وفي المرة الأخيرة في المونديال فازوا على الأرجنتين البطل، وفي الوقت نفسه هم فريق هادئ وسيكون ذلك في مباراة الغد، لذلك من الواضح أن لديهم مزاياهم.

واضاف ” بعد معسكرنا في دبي أعتقد أننا عدلنا وقمنا بالتحضير الكامل لهذه المباراة ونحن نثق في لاعبينا ونثق في صفاتهم الشخصية ومرة أخرى نريد أن نستخدم عملنا الشاق لإنجاز مهمتنا ، ونعلم أن هناك بعض التغييرات في المنتخب السعودي وكان الأمر واضح لنا، لديهم بعض اللاعبين الجدد وأيضا اللاعبين ذوي الخبرة، وهذا في الواقع هو نفسه بالنسبة لفريق الصين نظرا لأن لدينا في الفريق الصيني 15 لاعب جديد” .

وعن الاختلافات والتشابهات بين مانشيتي ورينارد قال ” لا يمكنني الإدلاء بالكثير من التعليقات على مانشيني لأنه مدرب جيد، لكن ما أعرفه هو أن المدرب رينارد لديه خبرة أكبر في السعودية وربما يكون أكثر دراية بهؤلاء اللاعبين هذا كل ما نعرفه ، ونعلم أن لديهم مدرب ذو خبرة كبيرة ولديه فلسفته الخاصة، لذلك لا نعتقد أن المدرب سيغير فلسفته لذلك اختار هؤلاء اللاعبين الذين يمكن أن يكون لديهم تنفيذ جيد لتكتيكه على أرض الملعب” .

وعن إصابات المنتخب السعودي قال: ” محمد كنو لاعب ممتاز وأفضل لاعب بالمنتخب السعودي في خط الوسط، ولا يهم ما إذا كان مصابا أم لا، سنحصل على الاستعداد الكامل لهذه المباراة وبدون أي استرخاء”.