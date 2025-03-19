الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم

البلاد- الرياض

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب نادي الشباب ” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة ، قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “محمد كنو” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم “الأخضر” استعداداته مساء الأربعاء بحصة تدريبية عند الساعة 30: 9 مساءً على “ملعب الأول بارك”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” اليوم الأربعاء عند الساعة 8.45 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “ملعب الأول بارك” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.