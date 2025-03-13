نجاح مميز لليوم الأول من البطولة التنشيطية لكرة القدم المصغرة بجامعة جدة

البلاد- جدة

شهدت ملاعب جامعة جدة أمس الأربعاء انطلاقة قوية للبطولة التنشيطية لكرة القدم المصغرة، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية وتنظمها جمعية كرة القدم المصغرة، بمشاركة 8 فرق من الجامعات السعودية، وتستمر فعالياتها حتى 15 مارس الجاري.

جاءت انطلاقة البطولة في أجواء تنافسية مميزة بين الفرق المشاركة، حيث أقيمت بالأمس أربع مواجهات قوية ضمن دور الثمانية بنظام خروج المغلوب، وسط حماس جماهيري كبير وحضور رسمي بارز من القيادات الرياضية والأكاديمية.

وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد بن هاشم الدوسري، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (IMF) ورئيس جمعية كرة القدم المصغرة السعودية، لدعم وتطوير اللعبة في المملكة، وتعزيز دور الجامعات في الارتقاء بالرياضة الجامعية.

الفرق المشاركة والمباريات

تتنافس في البطولة 8 فرق تمثل نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المنطقة الغربية، وهي: جامعة جدة، جامعة الأعمال والتكنولوجيا، جامعة أم القرى، جامعة الملك عبد العزيز، كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية جدة العالمية، والمجموعة العامة للتدريب التقني والمهني.

وشهد اليوم الأول إقامة أربع مباريات حماسية ضمن دور الثمانية، حيث جمعت المواجهة الأولى جامعة جدة والجامعة الإسلامية عند الساعة 10:15، فيما التقت كلية جدة العالمية مع كلية ابن سينا في المباراة الثانية عند الساعة 11:15. وفي الوقت ذاته، أقيمت المباراة الثالثة بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة الملك عبد العزيز عند الساعة 10:15، بينما واجهت جامعة أم القرى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المباراة الرابعة عند الساعة 11:15.

مستوى تنافسي وتنظيم مميز

حظيت مباريات الأمس بمستوى فني مميز وأداء قوي من الفرق المشاركة، حيث برز عدد من اللاعبين بأداء لافت يعكس مدى التطور الذي شهدته كرة القدم المصغرة في الجامعات السعودية. كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً جيداً ساهم في خلق أجواء تنافسية حماسية داخل الملعب.

وتستمر البطولة على مدار الأيام المقبلة، وسط توقعات بمنافسة شرسة على اللقب، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به كرة القدم المصغرة من الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي، ورغبة الفرق الجامعية في تحقيق إنجازات رياضية تضاف إلى سجلها.