رخص تعدينية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل المسبق لمنافسات رُخص الكشف التعدينية في ثلاثة أحزمة متمعدنة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، تمتد على مساحة 24.946 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطتها لطرح رخص الكشف على المواقع التعدينية في أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع العام الحالي والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير الماضي.

صفقة استحواذ

أعلنت شركة سكوبلي، المملوكة لإحدى الوحدات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على قطاع الألعاب في نيانتيك، الذي يشمل اللعبة الشهيرة بوكيمون غو، في صفقة بلغت 3.5 مليار دولار، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز استثماراته في هذا القطاع الواعد ، لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية.

تمويل إسلامي

ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى 2387.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، بنسبة 11 % ، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.وتشمل عقود التمويل:(المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة)، بالإضافة إلى عقود أخرى ، وقد استحوذت عقود التمويل لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89 % من إجمالي قيمة العقود.