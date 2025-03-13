الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1446 هـ      13 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

رخص تعدينية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل المسبق لمنافسات رُخص الكشف التعدينية في ثلاثة أحزمة متمعدنة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، تمتد على مساحة 24.946 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطتها لطرح رخص الكشف على المواقع التعدينية في أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع العام الحالي والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير الماضي.

صفقة استحواذ

أعلنت شركة سكوبلي، المملوكة لإحدى الوحدات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على قطاع الألعاب في نيانتيك، الذي يشمل اللعبة الشهيرة بوكيمون غو، في صفقة بلغت 3.5 مليار دولار، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق لتعزيز استثماراته في هذا القطاع الواعد ، لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية.

تمويل إسلامي

ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى 2387.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، بنسبة 11 % ، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.وتشمل عقود التمويل:(المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة)، بالإضافة إلى عقود أخرى ، وقد استحوذت عقود التمويل لقطاعي المرابحة والتورق على ما يعادل 89 % من إجمالي قيمة العقود.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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