مشيداً بجهود المجلس “السعودي الكوري”.. أمير الشرقية: المملكة تشهد نمواً استثمارياً متسارعاً

البلاد – الدمام

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الكوري ، في التعاون مع المستثمرين والشركات الكورية والتعريف بما تمتلكه المملكة من ممكنات كبيرة بدعم من القيادة الرشيدة -رعاها الله-،

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس الأربعاء، رئيس مجلس الأعمال فهد بن سعد الوعلان، والأعضاء، مؤكدا سموه أن البيئة الاستثمارية في المملكة تشهد نموًا متسارعًا بفضل التطورات الاقتصادية التي عززت من جاذبية السوق السعودي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق اقتصادية جديدة. وقدّم الوعلان لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضًا عن جهود المجلس في دعوة عدد من الشركات لعرض فرص التعاون مع رجال الأعمال في المملكة خلال منتدى الأحساء الاقتصادي 2025 ، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المشاريع الوطنية أمام رجال الأعمال الكوريين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب أبرز التوصيات والمخرجات التي تسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس المجلس سموه لوحة فنية من أعمال الرسام الكوري (سيونج باكيم) الذي يقيم في المملكة منذ 40 عامًا.