رينارد يضم 5 وجوه لتشكيلة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان

البلاد- جدة
ضم هيرفي رينار مدرب الأخضر السعودي المهاجم عبد الله آل سالم لتشكيلة المنتخب التي ضمت العديد من الوجوه الجديدة؛ استعدادًا لمواجهة الصين واليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
ويستضيف المنتخب السعودي منتخب الصين في 20 مارس الجاري، قبل أن يواجه منتخب اليابان صاحبة الصدارة يوم 25 من الشهر الجاري في المجموعة الثالثة.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع، برصيد 6 نقاط بعد 6 مباريات، ويتأخر بفارق الأهداف عن إندونيسيا، ونقطة واحدة عن أستراليا صاحبة المركز الثاني و10 نقاط عن اليابان.
وأعلن الفرنسي رينارد أمس الأربعاء قائمة ضمت 27 لاعبًا، شهدت وجود عبد الله آل سالم (32 عامًا) مهاجم الخليج الذي حصل على الاستدعاء الدولي الأول، بعدما سجل عشرة أهداف في 23 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.
وشهدت القائمة وجود جهاد ذكري مدافع القادسية، ولاعب الوسط مهند آل سعد المعار من نيوم إلى دونكيرك، ومشاري سنيور حارس الرائد لأول مرة، ويتطلع زياد الجهني لاعب وسط الأهلي لخوض مباراته الأولى مع المنتخب.
وعاد سعود عبد الحميد مدافع روما للتشكيلة بعد غيابه عن المشاركة في كأس الخليج لإقامة البطولة خارج فترة التوقف الدولي الرسمية، بالإضافة لثنائي بيرشوت فيصل الغامدي ومروان الصحفي.
ويعول رينارد على المخضرمين سالم الدوسري قائد الهلال وزميله المدافع حسان التمبكتي ولاعب الوسط محمد كنو، بينما يغيب المدافع علي البليهي للإصابة.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار- نواف العقيدي- حامد يوسف- مشاري سنيور.
المدافعون: حسن كادش- جهاد ذكري- سعد آل موسى- علي لاجامي- حسان التمبكتي- مهند الشنقيطي- سعود عبد الحميد – نواف بوشل- علي مجرشي.