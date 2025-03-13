ريال مدريد يكرس عقدة أتلتيكو مدريد ويعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

البلاد-جدة

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب جاره اللدود أتلتيكو مدريد، بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو بهدف دون رد، في القمة الإسبانية الخالصة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025.

ودخل أتلتيكو مدريد المباراة بقوة من أجل رد الدين إلى الجار الملكي، وبالفعل نجح في هز شباك ريال مدريد سريعًا وسريعًا جدًا، بعدما مرر متوسط الميدان رودريجو دي بول كرة حريرية بعد مرور 27 ثانية فقط.

ريال مدريد دخل المباراة متأخرًا لكن بدا أكثر شراسة في الثلث الأخير من الملعب، وكاد أن يعادل النتيجة ويخلط الأوراق من جديد، بعدما تحصل على ضربة جزاء عند الدقيقة 69، انبرى لها البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلا أنه أطاح بها بغرابة شديدة بعيدًا عن الخشبات الثلاثة.

القمة المدريدية المثيرة لم تحسم على مدار 210 دقائق هي عمر مواجهتي الذهاب والإياب، رغم سيل الفرص السانحة من الكبيرين، حيث اكتفى كل طرف بتبادل الفوز في عقر داره، ليسيطر التعادل في المجمل بهدفين لكل طرف، ما فرض الذهاب إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح ريال مدريد،

سجل من جانب النادي الملكي؛ كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفيدي فالفيردي، وروديجير، وأهدر لوكاس فاسكيز، فيما سدد من جانب الروخي بلانكوس، ألكسندر سورلوث، وأنخيل كوريا، وألغى الفار تنفيذ جوليان ألفاريز، وأضاع ماركوس لورينتي حلم الروخي بلانكوس.

واستفاد ريال مدريد من الفوز في ميدانه ذهابًا بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب سنتياجو برنابيو، ليفرض موعدًا من العيار الثقيل في محطة ربع نهائي من المعترك الأوروبي مع آرسنال الإنجليزي، الذي تجاوز عقبة بي إس في آيندهوفن بأريحية ودون معاناة بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.