الرياضة تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرياض

البلاد- جدة استقر المدير الفني لفريق الاتحاد لوران بلان على تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، في دوري روشن السعودي للمحترفين. ويستقبل الاتحاد ضيفه الرياض، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات جولة” يوم العلم” الـ 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يسعى الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 3 جولات، فقد خلالها 6 نقاط من 3 تعادلات؛ ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه الهلال إلى 4 نقاط فقط. ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني و7 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث. في المقابل، يأمل الرياض في مواصلة الانتصارات، التي استعادها الجولة الماضية بالفوز على الأخدود رافعًا رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع. ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش. خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، فواز الصقور. خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار. خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، عبد الرحمن العبود.