الهلال يُغري فان دايك بعرض ضخم

كشفت تقارير عن وصول عرض رسمي من جانب إدارة الهلال لنظيرتها في ليفربول، من أجل الحصول على خدمات المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الهلال تقدم بعرض رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، للتعاقد مع فيرجيل فان دايك بقيمة 20 مليون باوند سنويًا.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة من جانب إدارة الهلال، لتدعيم خط دفاع الفريق بصفقة انتقال حر، في الميركاتو المقبل في ظل رغبة مسئولي الزعيم في التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بالموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع الذي يعاني من تراجع مستوى وإصابات خلال الفترة الماضية.
ويملك فان دايك عقدا مع ليفربول يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لأي اتفاق مع ناديه حتى الآن لتجديد التعاقد.
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