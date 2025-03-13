الهلال يُغري فان دايك بعرض ضخم

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن وصول عرض رسمي من جانب إدارة الهلال لنظيرتها في ليفربول، من أجل الحصول على خدمات المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.