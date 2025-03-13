الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لأربعة أعوام مقبلة

الجمعية العمومية تعتمد تمويل الدعم المالي للاتحادات الرياضية

الرياض – هاني البشر

زكت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مساء الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيساً للجنة للدورة الأولمبية والبارالمبية 2024 – 2028، خلال اجتماع الجمعية العمومية الثامن والعشرين للجنة الأولمبية في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الجمعية.

وضم مجلس الإدارة الجديد، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائباً للرئيس، وعضوية كل من: صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي الأستاذة الشيهانة بنت صالح العزاز، والأستاذ عبدالله بن ناصر الداوود، والأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والأستاذ ياسر بن حسن المسحل، والأستاذ عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والأستاذ عبدالعزيز بن فهد البسام، والأستاذ كمال بن عبدالله باحمدان، والأستاذ إبراهيم بن سلمان المعيقل.

ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والعرفان والتقدير، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظها الله-، على دعمهما المتواصل واللا محدود للقطاع الرياضي، مما يعكس الطموحات الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030 ويضع المملكة في صدارة المشهد الرياضي العالمي.

وقدم سموه في الكلمة التي القاها نيابة عنه سمو النائب الأمير فهد بن جلوي، الشكر والتقدير، لأعضاء مجلس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الأولمبية السابقة، معبراً عن اعتزازه بثقة أعضاء الجمعية العمومية، على تزكيتهم لسموه، رئيساً للفترة الأولمبية الثانية.

واعتمدت الجمعية، اتفاقية تمويل الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية، والتي تضمن استدامة المسيرة، وترفع من كفاءة الخدمات المقدمة للاعبين واللاعبات، على النحو الذي يضمن كفاءة التشغيل، ورفع معدلات التنسيق مع جميع الجهات.

واستعرضت الجمعية، تقارير اللجان المنبثقة، بالإضافة لتقرير المركز السعودي للتحكيم الرياضي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والأكاديمية الأولمبية السعودية.

واطلعت الجمعية، على تقرير دورة الألعاب الأسيوية الشتوية العاشرة (نيوم 2029)، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، ودورة الألعاب الاسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض 2026).

تكريم المتميزين لعام 2024

وكرم الأمير فهد بن جلوي عدداً من الشخصيات والمنظومات التي كان لها إسهامات في الرياضة السعودية بجوائز اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للعام 2024م؛ حيث فاز اللاعب عبدالرحمن القرشي بجائزة أفضل لاعب بارالمبي، نظير تحقيقه ذهبية سباق 100م كراسي متحركة في دورة الألعاب البارالمبية الماضية (باريس 2024).

وحققت دنيا أبو طالب، جائزة أفضل لاعبة سعودية عام 2024م، بتسجيل اسمها كأول امرأة سعودية تتأهل للألعاب الأولمبية، وكأول لاعبة سعودية تفوز بذهبية اسيوية.

ونال الأخوان عمر وعبدالله ندى بجائزة افضل لاعب الاستثنائية لهذا العام، نظير تحقيقهما ذهبيتي بطولة العالم للشباب والناشئين 2024م.

ونالت الرباعة البارالمبية حسناء النجم، جائزة افضل لاعبة، نظير تحقيقها ذهبيتي الفردي والمجموع في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبية.

وذهبت جائزة افضل رياضي واعد للاعب عبدالله القحطاني بفوزه بذهبية العالم للكاراتيه للشباب، وحققت مشاعل العايد جائزة افضل رياضية واعدة بتحقيقها أول ذهبية إقليمية نسائية بتاريخ الرياضة السعودية.