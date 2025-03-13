الأطعمة تتصدر الإنفاق

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في مختلف مناطق المملكة، نحو 13.1مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 8 مارس الحالي مقارنة بنحو 17.6 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 185.5 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي، وبلغ المتوسط المتحرك للعام 2025 نحو 14.26 مليار ريال،.

وكانت قيمة عمليات نقاط البيع قد ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة بعامي 2023 و2022، حيث تراوح متوسط قيمة المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 10 و13 مليار ريال في عام 2023 وما بين 9 و12 مليار ريال في عام 2022

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.7 % وبقيمة 2.1 مليار ريال، وقطاع السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.7 % وقيمة 1.7 مليار ريال.