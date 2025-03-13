ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً

البلاد – الرياض

بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي 6.33 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي منخفضة بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 68 % من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 4.3 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبالنسبة للصادرات ، سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية ، بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليار ريال في شهر نوفمبر، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43 %، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال ، ليحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر بقيمة 3,718 مليار ريال، وفق بيانات أولية لتقرير التجارة الدولية الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.

وسبق أن صرح وزير المالية محمد الجدعان بأن تركيز المملكة ينصب على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030” ، فيما كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي شهر يناير عام 2025م ، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية.