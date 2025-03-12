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«موسم الرياض».. حضور إعلامي عالمي

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
يُعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث سجّل في نسخته الحالية أكثر من 20 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، مما يعكس نجاحه الكبير في استقطاب الجماهير وتقديم تجربة ترفيهية بمعايير عالمية.
وجاء تكريم “الموسم” من قبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، لفوزه بجائزة التميز الإعلامي في مسار الترفيه، حيث تسلّم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA) أحمد عرفة، تقديرًا للجهود الإعلامية المتميزة التي بذلها الموسم في إبراز فعالياته وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي.
وأسهم الموسم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، من خلال استضافة كبرى الفعاليات والعروض المميزة التي جذبت مختلف شرائح المجتمع.
يذكر أن جائزة التميز الإعلامي هي جائزة سنوية أطلقتها وزارة الإعلام للاحتفاء بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات الإعلامية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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