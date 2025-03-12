«موسم الرياض».. حضور إعلامي عالمي

البلاد – الرياض

يُعد موسم الرياض من أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة، حيث سجّل في نسخته الحالية أكثر من 20 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، مما يعكس نجاحه الكبير في استقطاب الجماهير وتقديم تجربة ترفيهية بمعايير عالمية.

وجاء تكريم “الموسم” من قبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، لفوزه بجائزة التميز الإعلامي في مسار الترفيه، حيث تسلّم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه (GEA) أحمد عرفة، تقديرًا للجهود الإعلامية المتميزة التي بذلها الموسم في إبراز فعالياته وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي.

وأسهم الموسم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، من خلال استضافة كبرى الفعاليات والعروض المميزة التي جذبت مختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن جائزة التميز الإعلامي هي جائزة سنوية أطلقتها وزارة الإعلام للاحتفاء بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات الإعلامية.