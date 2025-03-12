«الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة

البلاد – الرياض

حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميز الإعلامي 2024 التي تنظمها وزارة الإعلام في مسار التغطية الرقمية لموسم حج 1445 هـ (مبادرة طريق مكة).

وتسلم الجائزة مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لجهود وزارة الداخلية، الإعلامية والاتصالية، في مبادرة طريق مكة، إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين منها، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.