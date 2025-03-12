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«الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1446 هـ      12 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميز الإعلامي 2024 التي تنظمها وزارة الإعلام في مسار التغطية الرقمية لموسم حج 1445 هـ (مبادرة طريق مكة).
وتسلم الجائزة مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.
ويأتي هذا التتويج امتدادًا لجهود وزارة الداخلية، الإعلامية والاتصالية، في مبادرة طريق مكة، إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين منها، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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