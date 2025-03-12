إيداع رواتب مارس لموظفي الحكومة

البلاد – الرياض

وجّه وزير المالية محمد الجدعان، جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها أو المرتبطة بها بسرعة العمل على تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر مارس ، مع إعداد مسيرات الرواتب عن طريق نظام صرف تمهيداً لصرف الرواتب يوم (الثلاثاء) الموافق 25 مارس الحالي.

ونوه الوزير في خطابه بأن هذا الأمر جاء إشارة إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون لوزير المالية صلاحية تقديم موعد صرف الرواتب لجميع الموظفين والعاملين في الدولة عن الموعد المقرر لذلك مدة لا تتجاوز (يومين) إذا صادف ذلك الموعد إجازة عيد الفطر أو إجازة عيد الأضحى.

وأكد على ضرورة توجيه المُختصين في مختلف الجهات لتفادي وجود حالات إيقاف أو رفض للمسيرات في النظام، مع أهمية مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها والتأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي السعودي، بحيث يتم ذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك التجارية، وأن تكون معالجة المرتجعات خلال المدة من 25 إلى 27 مارس.