الرياضة انتهاء قمة الكرة المصرية بعد عدم حضور الأهلى

البلاد- القاهرة أعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة المصرية التي كان من المفترض أن الأهلي والزمالك بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء – بتوقيت السعودية- على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة دوري النيل المصري. وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء. وانتظر الزمالك وصول فريق الأهلى ملعب المباراة، بعدما توجهت حافلة الفريق إلى فرع النادى بمدينة نصر، اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم حكام مصرى، ويهدد الأهلي بالانسحاب من مسابقة الدورى.