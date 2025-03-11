الرياضة الفوز بأكثر من هدف.. الاتفاق في مهمة دهوك للتأهل للنهائي الخليجي

الدمام- البلاد

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند الساعة 11 مساء غد الأربعاء مواجهة إياب نصف نهائي كأس الخليج للأندية الأبطال لكرة القدم أمام دهوك العراقي، في اللقاء الذي يقام على ملعب دهوك في العراق. يدخل الاتفاق المواجهة وليس أمامه سوى الفوز، بأكثر من هدف؛ من اجل التأهل إلى النهائي، وذلك بعد خسارته الذهاب في الدمام الأسبوع الماضي بهدف، فيما يدخل فريق دهوك اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل. وقد ركز المدرب الوطني سعد الشهري خلال التدريبات في اليومين الماضيين على الجوانب الفنية والسلاح بالهجوم القوي؛ من أجل الفوز، كما ركز الشهري على الأسماء الاساسية للدخول بها في اللقاء، الذين يثق فيهم لحسم المواجهة والعودة إلى الدمام ببطاقة التأهل إلى النهائي الخليجي.

وقد وصلت بعثة الاتفاق إلى العراق اليوم الثلاثاء استعدادًا للقاء.