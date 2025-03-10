“تعليم جدة” يطلق فعالية “قدرات” الرمضانية بجدة التاريخية

جدة : البلاد

نيابةً عن المدير العام للتعليم بجدة، دشّن المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني مساء أس (الأحد) فعالية “قدرات.. لمة رمضانية”، التي نظّمتها إدارة تنمية القدرات في منطقة البلد بجدة التاريخية، بحضور عدد من قيادات التعليم بجدة.

وتجوّل الكناني في أركان الفعالية، التي ضمّت المرسم ودكان زمان، إلى جانب الأركان التفاعلية والاستشارية، فيما شملت الفعاليات عروض الريشة، الحرفة، الحكواتي، لقطة، كرتة، وفعالية الفوازير والمسابقات، كما استمع إلى شرح عن محتويات الأركان.

وأشاد الكناني بأهمية الفعالية التي تسهم في تنمية قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة والموهوبين، وتعزيز مهاراتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة نواتج التعلّم، من خلال تجربة تعليمية وترفيهية مميزة، إلى جانب دورها في تعزيز السلوك الصحي لدى الطلاب والطالبات، منوهًا بمشاركة مدارس التعليم العام والأهلي، وشمول الفعالية لطلبة التعليم العام والموهوبين وذوي الإعاقة.

وفي ختام الجولة، كرّم المساعد التعليمي عددًا من الطلبة المشاركين، إلى جانب الجهات الداعمة والمشاركة والرعاة، ومنهم: أكاديمية المعارف، مدرسة المشرق، وزارة الثقافة، شركة بنش مارك، شركة كودو للإعاشة والتغذية، ومركز خبراء التربية الخاصة.