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الخلود يتغلب على الفتح بثنائية
الرياضة

الخلود يتغلب على الفتح بثنائية

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1446 هـ       7 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح الخلود في تحقيق انتصار ثمين على حساب ضيفه الفتح بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بتقدم الخلود بهدف نظيف سجله جورجي فيرنانديز لاعب الفتح بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني عزز الخلود التقدم عن طريق جاكسون موليكا في الدقيقة 70. وقلص الفارق لاعب الفتح أمين السباعي في الدقيقة 72 من عمر المواجهة.

ولعب الفتح بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد لاعبه ماتيوس ماتشادو بالبطاقة الحمراء.

الفوز قفز بفريق الخلود إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي ورفع رصيده إلى 31 نقطة، والخسارة جمدت رصيد الفتح عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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