الخلود يتغلب على الفتح بثنائية

البلاد- جدة
نجح الخلود في تحقيق انتصار ثمين على حساب ضيفه الفتح بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة 24 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بتقدم الخلود بهدف نظيف سجله جورجي فيرنانديز لاعب الفتح بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني عزز الخلود التقدم عن طريق جاكسون موليكا في الدقيقة 70. وقلص الفارق لاعب الفتح أمين السباعي في الدقيقة 72 من عمر المواجهة.
ولعب الفتح بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد لاعبه ماتيوس ماتشادو بالبطاقة الحمراء.
الفوز قفز بفريق الخلود إلى المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي ورفع رصيده إلى 31 نقطة، والخسارة جمدت رصيد الفتح عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.