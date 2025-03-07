بحضور آل الشيخ.. ألفاريز وسكول يتواجهان في المؤتمر الصحفي الأول قبل نزالهما المرتقب في”موسم الرياض”

الرياض – هاني البشر

بحضور المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الأول، الذي جمع بين الملاكمين المكسيكي ساول “كانيلو” ألفاريز، والكوبي ويليام سكول، في مسرح راديو سيتي ميوزك هول بمدينة نيويورك الأميركية، وذلك تمهيدًا لنزالهما المرتقب على لقب بطولة العالم بلا منازع في الوزن فوق المتوسط، المقرر إقامته في الثالث من مايو المقبل، ضمن فعاليات “موسم الرياض” في anb Arena.

وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من عشاق الملاكمة والإعلاميين، حيث مثّل اللقاء مواجهة بين نجم مخضرم بحجم ألفاريز، صاحب الخبرة الطويلة في الحلبات العالمية، وبطل صاعد مثل سكول، الذي أثبت نفسه كواحد من أخطر المنافسين في الوزن المتوسط الفائق.

وأكد كلا الملاكمين خلال المؤتمر عزمهما على تحقيق الفوز، حيث يسعى ألفاريز لاستعادة حزام IBF الذي فقده، فيما يدخل سكول المواجهة بثقة بعدما حافظ على سجله النظيف وانتزع اللقب من فلاديمير شيشكين في أكتوبر الماضي.

وخلال كلمته في المؤتمر، أعرب كانيلو ألفاريز عن امتنانه الكبير لجماهيره، مؤكدًا دعمه الدائم لهم وسعيه لصناعة التاريخ، قائلاً: “هنا، أنتم دائمًا تدعمونني، دعونا نصنع التاريخ معًا. شكرًا للجميع”، مشيرًا إلى أن القتال لأول مرة في المملكة العربية السعودية يزيد من حماسه ودوافعه، مضيفًا: “هذا القتال مهم جدًا بالنسبة لي. لا أستهين بأي خصم وأتدرب دائمًا بنسبة 100%. أعلم أن سكول يملك مهارات كبيرة، لكن لا يوجد هناك كانيلو آخر. سأكون مستعدًا لتقديم عرض رائع في الرياض”. كما وجّه شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الحدث، مؤكدًا أن المواجهة ستكون مثيرة.

أما ويليام سكول، وعند سؤاله عن حجم هذه المواجهة وتأثيرها على مسيرته، فأكد أنه يشعر بثقة كبيرة وجاهزية تامة لهذا التحدي، قائلاً: “أنا مقاتل جاء مستعدًا بشكل جيد. لدي قاعدة صلبة ومدرسة قوية في الملاكمة، وأشعر بأنني في أفضل حالاتي لخوض هذا التحدي. وكما قلت دائمًا، التضحية هي مفتاح النجاح في المستقبل، وقد ضحيت كثيرًا لأصل إلى هذه اللحظة. إنها تجربة رائعة وأنا أعيشها بكل تفاصيلها، وأعد الجميع بنزال كبير في الثالث من مايو، سيكون عرضًا مميزًا سيستمتع به الجميع”.

ويأتي هذا الحدث امتدادًا للحضور القوي لموسم الرياض في عالم الملاكمة، حيث تم الإعلان رسميًا عن اختيار ألفاريز سفيرًا للموسم، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالملاكمة ضمن فعالياته.