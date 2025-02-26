رئيس هيئة الطيران المدني يُدشن مبنى شركة “نيرا” الرائدة في حلول التقنية والابتكار

البلاد – جدة

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مدينة جدة، مبنى شركة نيرا (NERA) المتقدمة الجديد، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ورئيس مجلس مديري شركة نيرا بندر بن عبدالرحمن المهنا، وأعضاء المجلس والفريق القيادي.

تجول رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مرافق المبنى مطلعًا على أحدث التقنيات والتجهيزات التي يضمها المركز الرقمي (Digital Hub)، والتي ستُمكن الشركة من تحقيق الريادة بتقديم حلول وخدمات تقنية مبتكرة لعملائها.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن إنشاء شركة نيرا يُعد إضافةً مهمةً لقطاع الطيران، يستهدف تلبية احتياجات القطاع محليًا ودوليًا ودعمه بالحلول الابتكارية.

ونوه الدعيلج بالنقلة النوعية التي حققتها صناعة النقل الجوي في المملكة متماشيةً مع تطلعات رؤية السعودية 2030، ومتوافقةً مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن صناعة النقل الجوي تحظى باهتمام متواصل ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس مديري شركة “نيرا” بندر المهنا عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة؛ على تشريفهم حفل التدشين، مضيفًا أن هذا الصرح الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، تعكس التزامها الراسخ بتحقيق التميز والابتكار في قطاع الطيران.

وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “نيرا” المهندس خالد عطية إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا المبنى إلى توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، تُمكن موظفيها من تقديم أفضل ما لديهم من قدرات ومهارات.

الجدير بالذكر أن شركة “نيرا” تأسست عام 2023م، وهي شركة سعودية متخصصة في تقديم الحلول التقنية والتشغيلية لقطاعي الطيران المدني والملاحة الجوية.

وتمكنت الشركة خلال مسيرتها القصيرة من توقيع العديد من العقود مع كبرى الشركات، مما ساهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجالها.

كما تسعى الشركة باستمرار إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدةً التزامها بمواصلة الابتكار والتميز في خدمة عملائها والمساهمة في تطوير وتنمية قطاع الطيران.