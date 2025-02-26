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الرياض يتعادل مع الفيحاء سلبيًا
الرياضة

الرياض يتعادل مع الفيحاء سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1446 هـ      26 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الرياض وضيفه الفيحاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.

حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه زياد الصحفي لاعب الفيحاء في الدقيقة 40، قبل أن يمنح لاعب الرياض حسين علي بطاقة اخرى في الدقيقة 42.

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الفيحاء إلى النقطة 21 بالمركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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