الرياض يتعادل مع الفيحاء سلبيًا

البلاد- جدة

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الرياض وضيفه الفيحاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن. حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه زياد الصحفي لاعب الفيحاء في الدقيقة 40، قبل أن يمنح لاعب الرياض حسين علي بطاقة اخرى في الدقيقة 42. بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الفيحاء إلى النقطة 21 بالمركز الرابع عشر.