200 مليار دعم سنوي للقطاع..البنيان: 50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم

البلاد – الرياض

كشف وزير التعليم يوسف البنيان، أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم بالمملكة تتجاوز 50 مليار ريال، مؤكدًا أن التعليم يحظى بدعم القيادة الرشيدة، حيث تنفق الدولة أكثر من 200 مليار ريال سنوياً لدعم قطاع.

وقال خلال حديثه في “ملتقى الاستثمار في التعليم” أمس ، إن نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم بلغت 17% ونطمح للوصول إلى 30 % من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين ، مضيفا بأنه تم إنشاء 3 مجالس استشارية، مجلس استشاري للتعليم العام، والتعليم المهني، والتعليم الجامعي، وهدفه التواصل المستمر مع القطاعات لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجهها.

وأكد الوزير أن الأولوية لجودة التعليم والأثر الإيجابي ، وأن التكامل بين القطاع والوزارة مهم لضمان جودة مخرجات التعليم، لافتا إلى أنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم اختيار المعلم عبر رحلة تطويرية لمدة سنة مع المعهد المهني لتطوير المعلمين.

وتحدث مسؤولون خلال جلسات الملتقى عن تعاون بين وزارتي التعليم والاستثمار لمعالجة التشريعات وتسهيل دخول الشركات الأجنبية في القطاع، مشيرين إلى أن نظام الاستثمار الجديد سيعالج القضايا ويسرع دخول المستثمرين، والتحالفات مع الشركات الأجنبية في استثمارات التعليم، وجذب استثمارات المدارس العالمية، فضلاً عن دعم المستثمرين السعوديين.