الإقتصاد

تحديث بيانات القطاع الصناعي

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1446 هـ      26 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج “المسح الصناعي”؛ الدوري لتحديث بيانات كافة المصانع في المملكة، داعية المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية يوم 13 أبريل القادم.
ويستهدف المسح الصناعي تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار، بما يدعم التنمية الصناعية في المملكة، ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.
وأكدت الوزارة على شركائها في المنشآت الصناعية، ضرورة تحديث بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، مبينة أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع، وسرية بياناتها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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