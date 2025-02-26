تحديث بيانات القطاع الصناعي

البلاد – الرياض

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج “المسح الصناعي”؛ الدوري لتحديث بيانات كافة المصانع في المملكة، داعية المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية يوم 13 أبريل القادم.

ويستهدف المسح الصناعي تعزيز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومتخذ القرار، بما يدعم التنمية الصناعية في المملكة، ويخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.

وأكدت الوزارة على شركائها في المنشآت الصناعية، ضرورة تحديث بيانات المصانع بشكل إلكتروني ومباشر، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد لذلك من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، مبينة أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع، وسرية بياناتها.