الحكومة التنزانية تختار السديس “شخصية 2024” لحامل القرآن الكريم

مكة المكرمة – عبداللطيف السيدح

أعلنت الحكومة التنزانية عن اختيار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، كشخصية العام المتميزة لعام 2024م لحامل القرآن الكريم؛ تقديرًا لمجهوداته في خدمة القرآن الكريم، ونشر هداياته للعالمين، عبر مسيرته الإثرائية العطرة، في محراب ومنبر المسجد الحرام، التي تمتد لـ(42) عامًا، فضلًا عن إثرائه المكتبات الإسلامية بقراءاته الندية ومؤلفاته العلمية والقرآنية الرصينة.

ويعد التكريم تقديرًا من الحكومة التنزانية لجهود معاليه القرآنية، التي انطلقت من أمام الكعبة المشرفة؛ لتعمَّ المسلمين والإنسانية بهداياتها.

وتسلَّم الدرع من دولة رئيس الوزراء، نيابة عن معاليه، فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، في الحفل التكريمي الذي أقامه دولة رئيس الوزراء بجمهورية تنزانيا الاتحادية السيد قاسم ماجيلو؛ بمناسبة نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.

وأكد الشيخ الدكتور السديس أن تكريمه من الحكومة التنزانية كشخصية العام المتميزة لعام 2024م لحامل القرآن الكريم؛ إنما هو تكريم لـلمملكة و قيادتها الرشيدة -وفقها الله- التي جعلت من القرآن الكريم شِرعة تسير عليها، وتغرس في أبنائها حب القرآن والسير على نهجه.

وأردف بالقول: إن هذا التكريم هو تكريم لهذه البلاد المباركة وقادتها الموفقين، الذين جعلوا القرآن الكريم منهجًا ودستورًا، وغرسوا حقائقه وهداياته في أبناء الوطن.

وتابع قائلًا: وإن من الوفاء لأهله؛ أن أهدي هذا التكريم لمملكتنا المباركة، التي غرست في معشر أبنائها وبناتها العناية بالقرآن، وأولتهم كل اهتمام ورعاية.