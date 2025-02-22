شاهد|الاتحاد يقسو على الهلال برباعية ويبتعد 7 نقاط في الصدارة

هلال سلمان- جدة
تصوير- زياد القحطاني- سلطان منصور
عزز فريق الاتحاد صدارته لدوري روشن للمحترفين، وابتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، بعد أن اكتسح الهلال بنتيجة 4-1 في ختام مباريات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من الدوري، في كلاسيكو مثير، شهد حضورًا جماهيرًيا غفيرًا على ملعب” الإنماء” في جدة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، وأوقف حامل اللقب ومطارده الهلال عند 48 نقطة، مؤكدًا أنه يسعى للفوز بلقب الدوري بكل قوة هذا الموسم.
بدأ الهلال المباراة بضغط مبكر في مناطق الاتحاد، ما حرم أصحاب الأرض من الخروج بالكرة بسهولة، مع محاولات اتحادية لاستغلال الكرات المرتدة خلف دفاع الهلال، وكانت أولى الفرص الخطيرة تسديدة مالكوم التي تصدى لها رايكوفيتش بصعوبة في الدقيقة 17، ثم سقط موسى ديابي داخل منطقة جزاء الهلال بعد تدخل من لودي، لكن الحكم لم يحتسب شيئًا بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار) في الدقيقة 19، بعدها سجل الهلال هدف التقدم بعد عرضية كانسيلو التي غمزها ماركوس ليوناردو في الشباك (د 23).
ومن كرة عالية، أخطأ البليهي في إبعادها تبادل ديابي الكرة مع بنزيمة، لكن لودي أبعدها لركنية، ومنها سجل الاتحاد التعادل بعد كرة ديابي التي وضعها حسن كادش في مرمى بونو (د 29)، وكاد بنزيمة أن يسجل ثاني أهداف الاتحاد لولا تدخل نيفيش، ثم حصل بيرخفاين على إنذار لإعاقة مالكوم، وقبل نهاية الشوط الأول سجل الهولندي بيرغوين برأسية الهدف الثاني للاتحاد بعد تمريرة ديابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف.
سيطرة اتحادية
وفي الشوط الثاني، عزز الاتحاد تفوقه بهدف ثالث من بيرغوين بعد عرضية كانتي (د 51) حيث استغل الجهة اليسرى للهلال التي شغلها لودي في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة، ثم أنذر الحكم سعد الموسى لإعاقة ليوناردو (د 63)، بعدها زج جيسوس بالحمدان ومتعب الحربي مكان ناصر الدوسري ولودي (د 66)، ثم أنذر الحكم كادش لتدخله على كانسيلو (د 69)، وبعدها ألغت تقنية الفار هدفًا للهلال سجله ليوناردو، وآخر للاتحاد لبنزيمة بسبب التسلل، ثم نال كانسيلو إنذارًا، قبل أن يؤكد بنزيمة فوز الاتحاد بهدف رابع من ركنية لعبها ديابي الذي صنع 3 أهداف، وبعدها نزل الناشري مكان بيرغوين (د 88)، ثم نال الحمدان وليوناردو إنذارين، وسيطر الاتحاد على ما تبقى من دقائق المواجهة والوقت بدل الضائع، ليرد اعتباره من هزيمة الذهاب، ويبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن الهلال، و8 عن القادسية الثالث.
هدددددف!⚽️
بصمة ليوناردو تحضر.. الأول للهلال في الكلاسيكو 🥅⚽️
الاتحاد 0 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي | #الاتحاد_الهلال #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/InwDVJQF9D
— SSC (@ssc_sports) February 22, 2025
هدددددف!⚽️
عودة اتحادية.. كادش يسجل في فريقه السابق ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي | #الاتحاد_الهلال #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/0Bq9gW1MTR
— SSC (@ssc_sports) February 22, 2025
هدددددف!⚽️
الاتحاد مجددًا.. ديابي صنعها وبيرجوين يضعها في شباك بونو⚽️🔥
الاتحاد 2 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي | #الاتحاد_الهلال #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/t1h2CaapW9
— SSC (@ssc_sports) February 22, 2025
هدددددف!⚽️
رباعية اتحادية.. بنزيما في الزاوية الصعبة🥅
الاتحاد 4 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي | #الاتحاد_الهلال #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/cSIIjWtXGI
— SSC (@ssc_sports) February 22, 2025