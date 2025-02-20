القباني يتأهل لدور الـ 16 في بطولة آسيا للسنوكر

الدمام-البلاد
تأهل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر زياد القباني إلى دور االـ 16 في منافسات السنوكر تحت 21 عاماً ببطولة اسيا للسنوكر 2025 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري.
جاء تأهل السعودي زياد القباني بعد تصدره المجموعة D في دوري المجموعات؛ حيث حقق الفوز في أولى مواجهاته امام منافسة القطري راشد السعدي بنتيجة “3 / 0 “ وواصل تألقه بعد فوزه على السريلانكي محمد زاهام بنتيجة “ 3 / 0 “ متصدراً المجموعة بالعلامة الكاملة، وتقام صباح اليوم الخميس قرعة دوري الـ 16.
من جانبه شارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عقد صباح الأربعاء على هامش البطولة بحضور 26 ممثلا للاتحادات الأعضاء بالاتحاد الآسيوي، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير بطولة عام 2024، وتم اعتماد بطولة 2025 حيث ستقام بطولتان؛ الاولى للكبار في قطر، والثانية للسيدات والناشئين في سيرلانكا.
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