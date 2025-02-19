الرياض تحتضن استقبالًا كبيرًا لأبطال الملاكمة في أسبوع النزال قبل المواجهة المرتقبة بين بيفول وبيتربيف

موسم الرياض يستضيف أقوى بطولات العالم

الرياض – هاني البشر

اجتمع أبطال الملاكمة في بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن أسبوع الملاكمة، استعدادًا للنزالات المرتقبة السبت المقبل 22 فبراير. وشهدت الفعالية أجواءً مليئة بالحماس، حيث سار الملاكمون على السجادة الأرجوانية، والتقطوا الصور الإعلامية، وأجروا مقابلات مع وسائل الإعلام، في لقاء عزز من الترقب قبل ليلة النزال الكبرى.

ووسط حضور جماهيري وإعلامي واسع، استعد الجميع للنزال الرئيسي بين ديمتري بيفول وأرتور بيتربيف، الذي يتنافس فيه البطلان مجدداً على بطولة العالم الموحدة للوزن الخفيف الثقيل، في نزال إعادة مليء بالتحدي، إلى جانب هذا النزال، تضمن الحدث مواجهات قوية بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين.

وتضمنت البطاقة نزالًا يجمع بين دانيال دوبوا وجوزيف باركر على بطولة العالم للوزن الثقيل وفق تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، بينما يواجه شاكور ستيفنسون نظيره فلويد شوفيلد على بطولة العالم للوزن الخفيف وفق تصنيف مجلس الملاكمة العالمي (WBC).

كما يستعد كارلوس أداميس لملاقاة حمزة شيراز على بطولة العالم للوزن المتوسط، فيما يتنافس فيرجل أورتيز جونيور مع إسرائيل مادرينوف على بطولة العالم المؤقتة للوزن فوق المتوسط.

وفي فئة الوزن الثقيل، يواجه زيلي زانغ منافسه أغيت كاباييل على بطولة العالم المؤقتة وفق تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، بينما يتنافس جوشوا بواتسي وكالوم سميث على بطولة العالم المؤقتة للوزن الخفيف الثقيل وفق تصنيف المنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

وشملت البطاقة أيضًا مواجهة بين كريج ريتشاردز وتروي جونز، فيما يلتقي زياد المعيوف مع جوناتاس رودريغو، ويواجه محمد العقل نظيره إينجل غوميز.

ومع انطلاق فعاليات أسبوع الملاكمة، عاش عشاق الملاكمة أجواءً استثنائية في الرياض، حيث اقتربوا من أبطالهم المفضلين وشهدوا اللحظات الأولى قبل المواجهات الحاسمة. ومع استمرار العد التنازلي لليلة المنتظرة، باتت الأجواء مشحونة بالحماس والترقب لما يعد بأن يكون واحدة من أقوى الليالي في تاريخ الملاكمة.