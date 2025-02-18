من السعودية إلى العالم .. “كازا باستا” تبدأ رحلتها من البحرين !

جدة : البلاد

احتفلت “كازا باستا”، العلامة السعودية الرائدة في المطاعم السريعة، بافتتاح أول فروعها في البحرين، في خطوة تعكس قوة العلامة واستعدادها للتوسع عالميًا.

علامة سعودية برؤية توسعية

بعد 20 عامًا من النجاح و100 فرع في السعودية، تبدأ “كازا باستا” مرحلة جديدة تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية.

حضور رسمي يعكس دعم الاستثمارات السعودية

شهد الافتتاح حضور سعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية، وسعادة الأستاذ محمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لتطوير الاستثمارات.

تجربة طعام متكاملة بمعايير عالمية

تتميز “كازا باستا” بتحضير الوجبات أمام العميل باستخدام مكونات طازجة وصلصات مميزة وبأسعار تنافسية، مع خدمات رقمية متطورة لضمان أفضل تجربة لعملائها.

بهذا التوسع، تواصل “كازا باستا” تعزيز مكانتها عالميًا، بخطط تستهدف أسواقًا جديدة.