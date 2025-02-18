موسى ديمبيلي يجري عملية جراحية في لندن

الرياضةموسى ديمبيلي يجري عملية جراحية في لندن صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ 18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام- البلاد أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبيلي، مساء أمس، عملية جراحية ناجحة في لندن، وذلك بعد تعرضه لقطع في وتر القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الأخدود ضمن الجولة 19 من دوري روشن. ومن المقرر أن يخضع ديمبيلي لفترة راحة تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، الذي يُتوقع أن يستمر حتى بداية الموسم المقبل.