الرياضة

موسى ديمبيلي يجري عملية جراحية في لندن

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1446 هـ      18 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- البلاد
أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبيلي، مساء أمس، عملية

جراحية ناجحة في لندن، وذلك بعد تعرضه لقطع في وتر القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق

أمام الأخدود ضمن الجولة 19 من دوري روشن.

ومن المقرر أن يخضع ديمبيلي لفترة راحة تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يبدأ بعدها برنامجه

التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، الذي يُتوقع أن يستمر حتى بداية الموسم المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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