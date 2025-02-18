«روشن» تُطلق مبيعات “المنار” بمكة

البلاد – مكة المكرمة

أطلقت “مجموعة روشن”، الشريحة الأولى من مبيعات مجتمع “المنار” الذي يمثل أول مجتمع سكني لها في مكة المكرمة، ويقع داخل حد الحرم على بعد 20 دقيقة من المسجد الحرام.

وتتضمن الشريحة الأولى 727 وحدة سكنية من وحدات العائلة الواحدة بنماذج مختلفة، بتصاميم مستوحاة من الطراز العمراني لمكة المكرمة، حيث تمزج بين السمات المعمارية التقليدية والزخارف الأصيلة مع لمسات عصرية حديثة؛ لتقدم وجهة سكنية متميزة تُجسد أصالة المنطقة ، وخصصت أكثر من 18 % من مساحة المجتمع للحدائق والمساحات الخضراء والمفتوحة، وسهولة الوصول من خلال مسارات مخصصة للمشي والدراجات.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لـ “مجموعة روشن”، الدكتور خالد جوهر، أن مجتمع المنار في مكة المكرمة يقدم أسلوب حياة جديد لأول مرة في رحاب العاصمة المقدسة من خلال تطوير مجتمع حيوي متكامل يُنفذ وفق أعلى المعايير ويلبي احتياجات السكان لأسلوب حياة صحي.