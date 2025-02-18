الرياضة الاختبارات لم تمنع طفلًا أهلاويًا من مسانده فريقه

عائض الدهاس – جدة حرص الطفل فيصل بندر الرئيس على مؤازرة فريقه الأهلي أمام الغرافة القطري في ختام دوري أبطال نخبة آسيا، التي انتهت بتفوق الأهلي برباعية مقابل هدفين. “البلاد” كانت متواجدة في المدرج الأهلاوي، والتقت مع بندر الرئيس والد الطفل فيصل، الذي حرص على استذكار فيصل لدروسه في المدرج، وعلق بندر الرئيس قائلًا: إن حب الأهلي دفع ولده قيصل للطلب منه الحضور في مدرجات ملعب الإنماء لمساندة معشوقه الأهلي؛ كون الفريق يحتاج دعم مشجعيه ومحبيه؛ لذلك سمحت له بالحضور؛ رغم أنه يؤدي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.