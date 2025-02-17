“تخفيضات رمضان” على Amazon.sa تنطلق في 17 فبراير: خصومات مذهلة وآلاف العروض

مزايا إضافية لأعضاء برنامج أمازون برايم وطرق مبتكرة لدعم المجتمع المحلي

جدة : البلاد

أعلنت أمازون السعودية عن انطلاق فعالية تخفيضات رمضان على موقع Amazon.sa، مقدمةً مجموعة من العروض المميزة وميزاتٍ حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم، بالإضافة إلى فرصة المساهمة في دعم الأسر المستحقة خلال الشهر الكريم. تبدأ فعالية التخفيضات لأعضاء أمازون برايم من صباح يوم 17 فبراير، مما يمنحهم فرصة التسوق المبكر والاستفادة من التخفيضات على آلاف المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية. وبعد ذلك، ستتاح العروض لجميع العملاء من 18 إلى 27 فبراير، مع خصوماتٍ تصل إلى 50% عبر الرابط www.amazon.sa/ramadansale. كما توفر تخفيضات رمضان على www.amazon.sa مزايا إضافية، تشمل خصومات مصرفية فورية، وطرق دفع مرنة، وخيارات توصيل مريحة تناسب الجميع.

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات الرمضانية وشراء جميع احتياجاتهم استعداداً للشهر الكريم من خلال آلاف العروض التي تشمل أكثر من 30 فئة من المنتجات بما في ذلك المستلزمات اليومية الخاصة بشهر رمضان، وأدوات وأجهزة المطبخ، والأزياء، ومنتجات التجميل، وأجهزة أمازون، بالإضافة إلى منتجات من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا، والتي يمكن شراؤها على موقع Amazon.sa وشحنها عبر متجر أمازون العالمي. وتشمل العروض أفضل العلامات التجارية المحلية والدولية، مثل “فيليبس” و”أبل” و”سامسونج” و”ديلونجي” و”بلاك أند ديكر”، و”أسوس” و”إل جي” و”دايسون” و”بوز” و”برسيل” و”تايد” و”إريال” و”كالفن كلاين” و”هوغو بوس” و”أرماني” و”أزارو” و”كيو في” و”نيفيا” و”جيس” و”كوتش” و”مايكل كورس”. كما يمكن للعملاء أيضاً دعم الشركات المحلية من خلال تشكيلة المنتجات المتوفرة على موقع www.amazon.sa/SMB، والتي تشمل مجموعة من المنتجات المتوفرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في السعودية: “شهر رمضان المبارك موسمٌ للخير والاستزادة من العبادات، ويعتبر الوقت المثالي للتأمل وصلة الرحم والعطاء. وفي الوقت الذي تستعد فيه العائلات للشهر الفضيل، تسعى أمازون إلى تلبية جميع احتياجاتهم، إذ توفر تخفيضات رمضان لعملائنا قيمةً كبيرةً وفرصاً للتوفير على 30 فئة من المنتجات، في حين يستمتع أعضاء برنامج أمازون برايم بخاصية الوصول المبكر والحصري للعروض وخدمة التوصيل المجاني والخصومات الإضافية. ومن خلال شراكتنا مع جمعية بنك الـطعام السعودي “إطعام”، نتيح الفرصة لعملائنا للمساهمة الفعالة في المجتمع ودعم الأسر المستحقة عبر مبادرة “سلة رمضان الخير”، وذلك التزاماً منا بروح التضامن والعطاء التي تعكس معنى الشهر الفضيل. كما نحرص على توفير قيمة أفضل، وراحة أكبر، ومجموعة واسعة من المنتجات لعملائنا في جميع أنحاء المملكة”.

المزيد من التوفير مع برنامج أمازون “برايم” خلال فعالية تخفيضات رمضان

وتُعَد عضوية أمازون “برايم” أفضل طريقة للاستمتاع بمزايا أمازون المتنوعة، إذ يحصل أعضاء البرنامج على قيمة مضاعفة وراحة أكبر خلال تخفيضات رمضان. يمكن لأعضاء برنامج أمازون “برايم” الوصول الحصري والمبكر إلى تخفيضات رمضان بدءاً من 17 فبراير والاستفادة من فرص التوفير من خلال العروض المذهلة على المستلزمات اليومية، وعبر خدمة التوصيل المجاني غير المحدود في نفس اليوم أو في اليوم التالي، بالإضافة إلى التوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة، وأمازون ألمانيا للمنتجات التي يمكن شراؤها على موقع Amazon.sa وشحنها عبر متجر أمازون العالمي، إلى جانب الخصومات المصرفية الفورية الحصرية.

وتعد تخفيضات رمضان الوقت المثالي للانضمام إلى برنامج برايم عبر www.amazon.sa/prime من خلال العضوية الشهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط، أو التوفير من خلال العضوية السنوية مقابل 140 ريال سعودي فقط. كذلك، يعد برنامج برايم أفضل طريقة للاستمتاع بأجمل اللحظات مع أمازون على مدار العام من خلال مزايا التسوق والترفيه التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من “برايم”.

دعم الأسر المستحقة خلال شهر رمضان

تماشياً مع روح العطاء والتعاون في شهر رمضان الفضيل، توفر Amazon.sa للعملاء طريقة سهلة لدعم الأسر المستحقة من خلال مبادرة “سلة رمضان الخير” بالتعاون مع جمعية بنك الـطعام السعودي “إطعام”. يمكن للعملاء شراء سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية اليومية عبر Amazon.sa، ليتم تسليمها مباشرة إلى “إطعام”، الذي سيتولى توزيعها على المستفيدين خلال الشهر الفضيل. كما يمكن للعملاء اختيار توصيل “سلة رمضان الخير” مباشرة إلى أسرة متعففة عبر إدخال عنوان المستفيد وتقديم المعلومات المطلوبة ضمن خانة “عنوان الشحن” أثناء إتمام عملية الدفع. وتتوفر السلة بسعر 100 ريال سعودي، وتضم مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، والسكر، والدقيق، والأرز، والشوفان، والشاي، والمعكرونة، وصلصة الطماطم، والتمر.

عروض “تخفيضات رمضان” على Amazon.sa

فيما يلي مجموعة مختارة من أفضل العروض للعملاء خلال فعالية التخفيضات الرمضانية:

المنتجات الأساسيات اليومية والمواد الغذائية

تخفيضات تصل حتى 50% على مستلزمات المطبخ الأساسية؛ بما في ذلك: التمور، من “تمارا” و”البطل” و”نخيل” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 40% على المشروبات من “كوكاكولا” و”ليبتون” و”شاي ربيع” و”نسكافيه” و”إيلي” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 40% على المياه من “إيفيان” و”بيرين” و”نستله” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 34% على الأرز والحليب من “الشعلان” و”أبو كاس” و”أنكور” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 33% على مسحوق الغسيل ومنظفات غسل الصحون ومنعمات الأقمشة من “برسيل” و”تايد” و”آريال” و”فينيش” و”فيري” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 30% على مجموعة المشروبات الرمضانية من “تانج” و”فيمتو” وغيرهما.

أدوات المطبخ

تخفيضات تصل حتى 58% على ماكينات تحضير القهوة والملحقات من د”يلونجي” و”فيليبس” و”بلاك أند ديكر”.

تخفيضات تصل حتى 50% على أطقم الطهي والخبز من “كوركماز” و”بيتي كروكر” وغيرهما

تخفيضات تصل حتى 30% على المقالي الهوائية والخلاطات من “فيليبس” و”مولينيكس” و”نينجا” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 30% على محمصات الخبز والأفران من “نوتريكوك” و”جيباس” و”بلاك أند ديكر” وغيرها.

أدوات المنزل

تخفيضات تصل حتى 50% على المكانس الكهربائية وأجهزة تنظيف السجاد من ة و”بلاك أند ديكر” و”روبوروك” و”يوفي” و”بيسيل” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 32% على أجهزة تنقية وترطيب الهواء من “فيليبس” و”دايسون”

الإلكترونيات

تخفيضات تصل حتى 53% على سماعات الرأس ومكبرات الصوت من “جي بي إل” و”بوز” و”ساوند كور” و”سوني” و”سكال كاندي” و”سنهايزر” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 29% على الأجهزة الكبيرة بما في ذلك الغسالات والمجمدات من “نيكاي” و”جيباس” و”أرو” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 26% على أجهزة الألعاب والشاشات من “ننتندو” و”أسوس” و”إل جي” و”زورد بليز” و”جيم أون” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 25% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية من “مايكروسوفت” “وإتش بي” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 18% على الهواتف المحمولة من “أبل” و”هونور” و”إنفينكس” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 10% على أجهزة التلفاز من “باناسونيك” و”تي سي إل” و”سامسونج” و”إل جي” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 8% على الكاميرات من “فوجي فيلم” وغيرها

التجميل والعناية الشخصية

تخفيضات تصل حتى 72% على العطور من “كالفن كلاين” و”هوجو بوس” و”أرماني” و”أزارو” و”لطافة وغيرها

تخفيضات تصل حتى 63% على الكريمات والمستحضرات من “كيو في” و”نيفيا” و”سيرافي” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 51% على مجففات الشعر، وأدوات فرد الشعر، وأدوات التشذيب من “فيليبس” و”تيمو” و”بيبي ليس” وغيرها

الموضة

تخفيضات تصل حتى 74% على الملابس من “بوس” و”تومي هيلفيجر” و”كالفن كلاين” و”لاكوست” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 65% على الأحذية من “كروكس” و”بوما” و”سكتشرز” و”أديداس” و”أسيكس” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 60% على النظارات الشمسية من “جيس” و”توري بورش وغيرها

تخفيضات تصل حتى 54% على الحقائب من “جيس” و”كوتش” و”مايكل كورس” و”جي دبليو بي إي آي” وغيرها

تخفيضات تصل حتى 50% على الساعات من “لاكوست” و”كوتش” و”تومي هيلفيجر” وغيرها

أجهزة أمازون

يستمر المساعد الرقمي أليكسا في توفير تجربة أكثر ذكاءً وروحانية للعملاء في الشهر الكريم، مع مزايا وتجارب محلية متوفرة باللغة العربية وباللهجة الخليجية، والتي تواكب أنماط حياتهم وتفضيلاتهم واحتياجاتهم الفريدة. وتشمل المزايا الرئيسية التي توفرها أليكسا، التذكير بوقت الصلاة، وتلاوة القرآن، وتنبيهات توقيت الإفطار والإمساك، ومشاركة الأدعية اليومية، واقتراحات بعنوان “العمل الصالح اليوم”، إلى جانب البث المباشر عبر الراديو لبرامج رمضانية. ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بأنشطة مثل فوازير رمضان، والتي تتيح للعملاء أن يطلبوا من أليكسا أحد الألغاز الممتعة. وتشمل أفضل العروض الرمضانية لأجهزة أمازون ما يلي:

تخفيضات تصل حتى 65% على كاميرات الأمان وكاميرات جرس الباب من رينج

تخفيضات تصل حتى 45% على أجهزة إيكو

تخفيضات تصل حتى 28% على أجهزة كندل

طرق إضافية للتوفير خلال تخفيضات رمضان

خصومات مصرفية فورية : يمكن للعملاء المتسوقين على موقع sa الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات مصرف الراجحي مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية وذلك حسب الشروط والأحكام.

يمكن للعملاء المتسوقين على موقع sa الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات مصرف الراجحي مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية وذلك حسب الشروط والأحكام. تسوق الآن والدفع لاحقاً : يمكن للعملاء المتسوقين على موقعsa الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي “تابي” و”تامارا” اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال فعالية تخفيضات رمضان.

: يمكن للعملاء المتسوقين على موقعsa الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي “تابي” و”تامارا” اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال فعالية تخفيضات رمضان. خطط التقسيط: يمكن للعملاء في المملكة اختيار خطط تقسيط دون فوائد للمشتريات المؤهلة والمقدمة من مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين عند الدفع، مما يتيح لهم شراء طلباتهم ضمن فعالية تخفيضات رمضان على sa بأقساط شهرية سهلة وملائمة، وذلك حسب الشروط والأحكام.

طرق التسوق على www.amazon.sa خلال تخفيضات رمضان

بإمكان العملاء الاستمتاع بتجربة تسوق سلسة ومريحة عن طريق تنزيل تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل العروض في تخفيضات رمضان أو التسوق مباشرة على الموقع الإلكترونيwww.amazon.sa . ويمكن دفع ثمن جميع المنتجات التي يتم تسوقها على Amazon.sa من خلال خيارات الدفع المتوفرة عبر الإنترنت بما فيها بطاقات الائتمان والخصم المباشر أو بطاقات هدايا أمازونAmazon.sa ، والتي توفر أيضاً تجربة مريحة لتقديم الهدايا لأفراد العائلة والأصدقاء.