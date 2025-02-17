تعرف على التشكيل المتوقع للنصر أمام بيرسيبوليس

استقر المدير الفني لفريق النصر ستيفانو بيولي، على تشكيل فريقه لمواجهة بيرسيبوليس الإيراني، اليوم الإثنين على استاد آزادي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وقبل المباراة، يحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 16 نقطة، علمًا بأن النصر حسم تأهله إلى ثمن النهائي.
ويتواجد فريق بيرسيبوليس في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ويحتاج إلى الفوز على أمل خطف مركز بين الثمانية الأوائل والتأهل للدور المقبل.
ومن المتوقع أن يدفع ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: راغد النجار.
خط الدفاع: سالم النجدي – محمد سيماكان – علي لاجامي – نواف بوشل.
خط الوسط: أنخيلو – بروزوفيتش – علي الحسن.
خط الهجوم: ساديو ماني – أيمن يحيى – عبد الرحمن غريب.
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