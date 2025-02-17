التشكيل المتوقع للأهلي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

الرياضةالتشكيل المتوقع للأهلي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة صحيفة البلادaccess_time19 / شعبان / 1446 هـ 17 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة استقر المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، تشكيلة فريقه لمواجهة الغرافة القطري، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025. وقبل المباراة، يحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 19 نقطة، علمًا بأنه كان قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا النخبة في وقت سابق. ويتواجد فريق الغرافة في المركز السابع برصيد 7 تقاط، ويحتاج للفوز لحسم وصوله إلى الدور القادم. ومن المتوقع أن يدفع يايسله بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إدوار ميندي. خط الدفاع: سعد بالعبيد – إيبانيز – ديميرال – علي مجرشي. خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسييه – جابري فيجا. خط الهجوم: جالينو – إيفان توني – رياض محرز.