نصف النهائي والنهائي على ملاعب “بوليفارد سيتي”| اليوم يوم الحسم في بطولة البادل بموسم الرياض

الرياض – هاني البشر

تتجه أنظار عشاق البادل اليوم (السبت) إلى يوم حافل بالإثارة في بطولة البادل المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تُقام مباريات نصف النهائي والنهائي في يوم واحد على ملاعب “بادل رش” في بوليفارد سيتي، لتحديد الأبطال الذين سيتوجون باللقب وسط أجواء تنافسية قوية.

في فئة الرجال، يلتقي الأرجنتيني فرانكو ستوبازوك والإسباني خوان ليبرون مع الإسباني بابلو كاردونا والأرجنتيني لوكا أوغسبورغر في نصف النهائي، بينما يتواجه الإسباني ميغيل يانغواس ومواطنه خافيير نيتو ضد الإسباني أرتور كويلو والأرجنتيني أوغوستين تابيا، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية مساءً.

أما في فئة السيدات، فستكون المواجهة الأولى في نصف النهائي بين الأرجنتينية دلفي بريا سينيزي والإسبانية جيما ترياي ضد الإسبانيتين كريستينا فيرنانديز سانشيز وبياتريس غونزاليس فرنانديز، بينما تجمع المواجهة الثانية بين الثنائي الإسباني أريادنا سانشيز فالادا وباولا جوزيماريا مارتن أمام الأسبانية مارتا أورتيغا و البرتغالية صوفيا أراوجو. الفائزتان من هاتين المواجهتين ستلتقيان مباشرةً في النهائي لتحديد بطلات البطولة.

وتختتم البطولة مساء بتتويج الأبطال في احتفالية خاصة، تعكس المستوى المتميز الذي قدمه موسم الرياض في استضافة الفعاليات الكبرى، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لأهم المنافسات العالمية.

وكان الاتحاد الدولي للبادل قد اختار المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة البادل لفئتي الرجال والنساء، التي انطلقت منافساتها في العاصمة الرياض الاثنين الماضي، تحت عنوان “بطولة موسم الرياض للبادل P1”.

وجاءت هذه الاستضافة للمرة الثانية بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة؛ ما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسة لرياضة البادل عالميًا.