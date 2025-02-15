الرياضة في بيان رسمي.. الهلال يُطالب بحكام من النخبة لإدارة مبارياته

البلاد- جدة

أصدر نادي الهلال بيانًا صحفيًا، أبدى فيه استغرابه من الحالات التحكيمية المريبة، التي تشهدها مباريات الفريق الأول في الدوري السعودي للمحترفين. وكان الهلال قد تعادل أمام نظيره الرياض، مساء الجمعة، بنتيجة 1-1، في الجولة الـ 20 بدوري روشن.

وأكد الهلال خلال بيانه- المنشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- ثبات موقفه تجاه أهمية استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية؛ شريطة أن يكونوا من حكام النخبة المعروفين. وتمنى الهلال ألا تتم معاقبة الفريق باستقطاب طواقم مغمورة؛ نتيجة رفضه لمطالبات” مانويل نافارو” رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي كررها لمسؤولي النادي بالعودة للحكام السعوديين- على حد وصف البيان. وشدد على سعيه نحو الاستمرار في المنافسة بعزمٍ وجد، متمنيًا في بيانه ألا يكون الوضع الحالي هو نتاج التصريحات الإعلامية، التي عبرّ خلالها” مايكل إيمينالو” المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي عن تمنياته بأن يواجه الهلال التحديات.

وأشار إلى أن تلك التصريحات التي أدلى بها “مايكل إيمينالو” المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي، لا تليق بمسؤول؛ المفترض منه الحياد تجاه كل فرق الدوري.