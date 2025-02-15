سيدات القادسية إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي

الرياضةسيدات القادسية إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ 15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام- البلاد حققت سيدات القادسية فوزاً مهماً على فريق النصر في نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الايجابي 1-1. ونجح القادسية في إكمال سلسلة انتصاراته المتتالية والوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. وتنتظر فارسات القادسية الفائز من مواجهة الشباب والأهلي السيت لمعرفة الطرف الثاني في النهائي.