الرياضة

سيدات القادسية إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي

صحيفة البلادaccess_time17 / شعبان / 1446 هـ      15 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- البلاد
حققت سيدات القادسية فوزاً مهماً على فريق النصر في نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الايجابي 1-1.

ونجح القادسية في إكمال سلسلة انتصاراته المتتالية والوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. وتنتظر فارسات القادسية الفائز من مواجهة الشباب والأهلي السيت لمعرفة الطرف الثاني في النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *