الرياضة أخضر تحت 20 عامًا يعبر الأردن في كأس آسيا

البلاد- جدة حقق المنتخب الوطني تحت 20 عامًا الفوز على نظيره الأردني، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-في اللقاء الذي جمعهما 0 على ملعب استاد مركز بوان الرياضي بمدينة شينزين في الصين، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب سعد حقوي. بتلك النتيجة، حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في مشواره ببطولة كأس آسيا للشباب. يذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يأتي في المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025، التي تضمّ إلى جواره منتخبات العراق، الأردن، وكوريا الشمالية.