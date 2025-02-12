«هواوي» تطلق مركزاً لصقل مهارات 25 ألف موهبة في المملكة

الرياض : البلاد

بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, أعلنت “هواوي” عن إطلاق “مركز هواوي لتطوير المهارات” في مبادرة جديدة تهدف إلى الارتقاء بمشهد المواهب الرقمية في المملكة، وذلك على هامش مؤتمر “ليب 2025” المنعقد في الرياض.

ويشكّل المركز الجديد محطةً محورية في مسار الشراكة الإستراتيجية بين ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهواوي لدعم تطوير القدرات الرقمية وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

ويهدف المركز إلى صقل مهارات 25 ألف موهبة محلية حتى عام 2030 من خلال برنامج تدريب سنوي شامل يركز على التقنيات الرئيسة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والمنصات الرقمية الناشئة، وغير ذلك.

وأكدت الوكيل المساعد لقدرات ووظائف المستقبل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صفاء الراشد، دور هذه المبادرة في دعم مسار تنمية القدرات الرقمية، مشيرة إلى أن مركز هواوي لتطوير المهارات يضيف قدرات بالغة الأهمية إلى البنية التحتية لتنمية المهارات الرقمية، كما يرفد هذا التعاون جهود تطوير القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي، ومن خلال التركيز على تنمية المهارات العملية، يتم العمل على تلبية الطلب المتزايد على الخبرات الرقمية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام تشاو،: “نسعى إلى توفير فرص واعدة لبناء المهارات التي يحتاجها الأفراد في الاقتصاد الرقمي المعاصر، ويساعد هذا المركز في إعداد المواهب المتمرسين الذي يمكنهم المساهمة في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي عبر القطاعات كافة”.

ويجمع المنهاج التدريبي لـ “مركز هواوي لتطوير المهارات” بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، متيحًا للمتدربين فرصة الاطلاع المباشر على التقنيات الحالية وممارسات القطاع، ومن خلال تجارب التعلم الغامرة والتعامل مع التقنيات المتطورة، سيكتسب المتدربون المهارات المتقدمة التي يحتاجونها لمعالجة التحديات التقنية المعقدة، ودفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات, وسيباشر المركز العمل على الفور على أن تنطلق برامج التدريب الأولية خلال الأسابيع المقبلة.