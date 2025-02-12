في ختام الجولة 21 من” يلو”|  تعادل الجبيل والفيصلي

حائل- خالد الحامد
خرج فريقا الجبيل والفيصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المواجهة، التي احتضنها استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في ختام الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
تقدم الفيصلي أولًا عن طريق جونيور مانديتا، وتعادل الجبيل عن طريق البديل علي المياد .
بهذه النتيجة، رفع الجبيل رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثاني عشر، والفيصلي إلى 20 نقطة بالمركز السادس عشر.
د76‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly
بمقصية رائعة جونيور مانديتا يفتتح التسجيل ⚽️✂️
#الجبيل_الفيصلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/nvucjwFA1H
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 12, 2025
د89‘⚽️ هدف لـ @Jubailclub
هدف التعادل برأسية علي المياد ⚽️👏#الجبيل_الفيصلي #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/cEiNpxie7S
— دوري يلو (@FDL_KSA) February 12, 2025