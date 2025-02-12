الرياضة

في ختام الجولة 21 من” يلو”|  تعادل الجبيل والفيصلي

صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1446 هـ      12 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
خرج فريقا الجبيل والفيصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المواجهة، التي احتضنها استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في ختام الجولة 21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تقدم الفيصلي أولًا عن طريق جونيور مانديتا، وتعادل الجبيل عن طريق البديل علي المياد .

بهذه النتيجة، رفع الجبيل رصيده إلى 24 نقطة بالمركز الثاني عشر، والفيصلي إلى 20 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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