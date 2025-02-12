بهدف قاتل.. ريال مدريد يزيد آلام مانشستر سيتي الأوروبية

البلاد- جدة

كسب نادي ريال مدريد الأسبقية على حساب مضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 3-2 في المباراة المثيرة التي جمعت الطرفين مساء الثلاثاء ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

منح النرويجي إيرلينغ هالاند التقدم لسيتي في الدقيقة 19 وأدرك الفرنسي كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة 60 قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 86 سجل المغربي إبراهيم دياز هدف التعادل للملكي قبل أن يخطف الإنجليزي جود بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلاً عن ضائع.

وحقق ريال مدريد أول انتصار له على أرض مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل بتحقيق الفوز في أول 6 زيارات، في حين تلقى مانشستر سيتي أول خسارة على أرضه في دوري الأبطال منذ سبتمبر 2018 أمام ليون.