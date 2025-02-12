اعتماد المدينة كأول مدينة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط

المدينة المنورة : البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري لجمعية المدينة للتوحد (تمكن)، وثيقة اعتماد المدينة المنورة أول مدينة معتمدة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط، من رئيس مجلس إدارة البورد الأمريكي للاعتماد الدولي ومعايير التعليم المستمر مايرون وارن، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد بن إبراهيم عباس وعدد من منسوبي الجمعية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود المنطقة في تطبيق أعلى المعايير المهنية والارتقاء بجودة خدماتها، بما يعزز دورها في تمكين الأفراد وتطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد سمو أمير المنطقة بإنجازات الجمعية، وجهود القائمين عليها في الإشراف والمتابعة لتنفيذ المبادرة، مؤكدًا أهمية تبني المعايير الدولية في العمل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب المهندس محمد عباس عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر، مؤكدًا عزم الجمعية على مواصلة تطوير الخدمات وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التمكين والتأهيل.