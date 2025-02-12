أمير المنطقة الشرقية يدشّن فروع شمعة التوحد بالأحساء والظهران

الدمام : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم حفل تدشين جمعية نمو للتوحد والفروع الجديدة لشركة شمعة التوحد في محافظة الأحساء، والظهران، وتكريم الدفعة الأولى من متدربي برنامج مسار ذوي الإعاقة الفني والمهني الأول من نوعه بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بالدمام.

وألقى معالي رئيس مجلس إدارة شمعة التوحد المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم كلمةً خلال الحفل بين فيها أن شركة شمعة تسعى إلى تكثيف الجهود في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد، من خلال برامجها التأهيلية والمهنية المقدمة لذوي التوحد من الفئات العمرية كافة، بالإضافة إلى خدماتها الاستشارية والتدريبية لمزودي الخدمات في مختلف أنحاء المملكة، مفيدًا أن مجموع عدد المستفيدين من خدمات شمعة بشكل مباشر وغير مباشر بلغ 965 مستفيدًا، تسعى شمعة لتمكينهم من الوصول إلى أقصى قابلياتهم لجعلهم أفرادًا مستقلين ومساهمين في خدمة الوطن بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، في بناء مجتمع حيوي وشامل.

وأوضح أن شمعة التوحد دمج 38% من ذوي اضطراب طيف التوحد في المدارس، واستطاع توظيف 19 من ذوي الإعاقة في عدة مجالات ، مشيرًا إلى أنه استكمالًا لمسيرة شمعة التوحد في دعم ذوي اضطراب طيف التوحد ولوجود فئات تستحق الدعم من الأيتام والأسر المتعففة وأبناء شهداء الواجب، تم تأسيس جمعية نمو للتوحد والتي تركز على أهمية الكشف المبكر لهذا الاضطراب وأثره في خلق مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك من خلال المختصين هذا المجال ، حيث تأتي هذه الانجازات بدعم مستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأعرب العبدالكريم عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه لشمعة التوحد وبرامجها، مثمنًا لأرامكو السعودية وشركة شموع الأمل للتربية الخاصة والتأهيل جهودهم التعاونية في بناء وتشغيل المراكز الرئيسية في الدمام والجبيل.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية شركاء النجاح الذين أسهموا في دعم شمعة التوحد لتحقيق أهدافها وخدمة المستفيدين.