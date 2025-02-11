أسعار تبدأ من 285 ألف.. بدء التسجيل في مشروع “رحاب الواجهة” بالدمام

الرياض : البلاد

أعلنت شركة NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروعها السكني الجديد “رحاب الواجهة” بمدينة الدمام، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي في وجهة الواجهة الجنوبية، بالقرب من طريق الرياض – الدمام السريع، وطريق الملك عبدالله، وطريق أبو حدرية، مما يجعله خيارًا مثاليًا يجمع بين الراحة وسهولة الوصول.

ويمتد المشروع على مساحة 105 الآف متر مربع، ليقدم بيئة سكنية متكاملة تواكب التطلعات بأسعار تنافسية للوحدات السكنية تبدأ من 285 ألف ريال، مع دفعة أولى تبلغ 5% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام 95%، مما يجعل التملك أكثر سهولة ومرونة لجميع العملاء، كما يأتي المشروع ضمن جهود الشركة لضخ المزيد من المعروض العقاري ضمن وجهاتها العمرانية بمواصفات عصرية، وجودة حياة متكاملة.

وتعد الواجهة أكبر الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في المنطقة الشرقية على مساحة تتجاوز 2.9 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 22 ألف وحدة سكنية محاطة بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية، فضلًا عن وفرة الحدائق والمسطحات الخضراء التي تجعل منها بيئة حيوية.

ويمكن تسجيل الاهتمام بالمشروع الجديد “رحاب الواجهة” عبر زيارة موقع وتطبيق سكني من خلال الرابط التالي : https://nhc.sa/ar/register-interest/rehabalwajhah/.