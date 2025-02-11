الجوازات تطلق تحسينات لعدد من الخدمات الرقمية

الرياض : البلاد

ضمن جناح وزارة الداخلية في ليب (2025)، أطلق مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع اليوم، عددًا من التحسينات لخدمات المديرية الرقمية التطويرية لتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير عام الجوازات، أن التحسينات تضمنت خدمة رفع صور التابعين لإصدار أو تجديد الجواز من خلال تطبيق “أبشر”، وخدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين، وخدمة استعراض هوية مقيم الرقمية لتمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية والاطلاع على بياناتها وإبرازها عند طلبها من الجهات المختصة داخل المملكة.

وأكد اللواء الدكتور صالح المربع استمرار المديرية العامة للجوازات في تقديم الخدمات التقنية والحلول الرقمية من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) لتوفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدماتها.