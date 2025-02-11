الأحوال المدنية تدشن خدمات إلكترونية جديدة

الرياض : البلاد

ضمن جناح وزارة الداخلية في “ليب 2025” المقام في ملهم خلال الفترة من 9 – 12 فبراير الجاري، دشن مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، خدمات بطاقة الهوية الوطنية على تطبيق أبشر للهواتف الذكية، وخدمة تحديث المؤهل الدراسي المسجل في أنظمة وزارة التعليم.

وتشمل خدمات بطاقة الهوية الوطنية “خدمة تجديد البطاقة، وخدمة إصدار بدل مفقود، وخدمة إصدار بدل تالف” مع إمكانية التقاط الصورة الشخصية من خلال تطبيق “أبشر”.

وتمكّن خدمة تحديث المؤهل الدراسي، المستفيدين من طلب تسجيل أعلى مؤهل دراسي مسجل في أنظمة وزارة التعليم من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

ولفتت الأحوال المدنية الانتباه إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة وتطبيق “أبشر” على الهواتف الذكية، مؤكدة أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة.