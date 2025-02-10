مؤتمر ليب يعزز مكانة الرياض حاضنةً عالميةً للابتكار والتقنية

الرياض : البلاد

تسجل المملكة حضورًا مميزًا على الصعيد العالمي، بوصفها أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث الدولية البارزة في مختلف المجالات، لا سيما تلك التي تسهم في خدمة البشرية ومستقبلها وتجويد حياتها, كما تسخر إمكاناتها الكبيرة، وتهيئ جميع السبل الرامية لتحقيق أفضل النتائج المنشودة.

ويعد مؤتمر LEAP أحد هذه الأحداث الكبرى، حيث تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، ليجمع خبراء قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات في التقنيات الناشئة والحلول المستدامة التي تعزز مرونة الشركات في مواكبة التغيرات السريعة في القطاع الرقمي.

ومنذ انطلاقه في عام 2022، شهد المؤتمر نموًا متسارعًا في أعداد المشاركين، حيث استقطبت النسخة الأولى أكثر من 100 ألف زائر و500 متحدث، فيما جذبت النسخة الثانية أكثر من 172 ألف زائر و700 متحدث، بينما واصل الحدث توسعه في نسخته الثالثة عام 2024 باستقبال أكثر من 215 ألف زائر و1,100 متحدث، مما يعكس دوره المحوري في تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات التقنية، حيث تجاوزت قيمة الإطلاقات والاستثمارات خلال النسخة الماضية 13.4 مليار دولار.

وتضم النسخة الحالية من المؤتمر “ساحة التقنية”، التي تتيح للزوار فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية المتقدمة، ومنها تقنية توصيل الأدوية “Terra Drone” التي توفر حلولًا لنقل الإمدادات الطبية جوًا إلى المناطق النائية، وجهاز “SARA” من أرامكو السعودية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصة “Golden Gloves VR” التي تقدم تجربة ملاكمة افتراضية بالتعاون مع مقاتل UFC أندرو سانشيز، إضافة إلى العدسات اللاصقة الذكية التي تمثل بداية جيل جديد من التفاعل مع البيانات.

ويواصل “ليب” تعزيز مكانة المملكة في قطاع التقنية، مستقطبًا الشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال، ليصبح أحد أهم الفعاليات التقنية عالميًا، ويؤكد التزام الرياض بأن تكون مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي.