البنك السعودي الأول يسجل نسبة نمو 15% في صافي الدخل ليحقق مبلغًا تاريخيا بـ 8.1 مليار ريال عن عام 2024

جدة : البلاد

أعلنت لبنى العليان رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للعام المالي 2024، حيث سجل الأول صافي دخل قدره 8,070 مليون ريال بعد الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي. وارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 14,018 مليون ريال بنسبة 10%.

وقالت لبنى العليان: “إن نتائجنا المالية لعام 2024 تسلط الضوء على كفاءة توجهنا الاستراتيجي، الأمر الذي أثمر عنه نمو عالي في نسب الإيرادات وأداءً قويًا للقروض وارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 16%. ومع وجود قاعدة مالية قوية وقدرة على التمويل واهتمامنا المستمر بالابتكار في “الأول” فإننا ما نزال في وضع ممتاز لدعم عملائنا ومجتمعنا”.

ارتفع صافي القروض والسلف إلى 259 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إجمالي القروض إلى 266 مليار ريال. وقد تجاوزت محفظة الشركات بشكل ملحوظ 200 مليار ريال سعودي خلال شهر ديسمبر، لتبين بشكل قوي الدعم العالي لبرامج البنية التحتية لرؤية المملكة 2030 ومدى تنوعها. وواصلت القروض العقارية للأفراد أداءها الممتاز بشكل استثنائي، مما ساهم في نمونا الإجمالي لتصل إلى 35 مليار ريال سعودي. وأيضاً ارتفعت محفظة القروض لدى “الأول” بالكامل بنسبة تزيد عن 66% منذ بداية الاستراتيجية مع تحسن كبير في حصتها بالسوق.

كذلك حافظ الأول على ريادته القوية في قطاع تمويل التجارة، ليشهد أيضًا نموًا متسارعًا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت العليان: “توافقًا مع متطلبات المملكة فيما يتعلق بالابتكار والخدمات المصرفية الرقمية، ونظرًا لما تم تحديده من قبل البنك المركزي السعودي، قام “الأول” بإنشاء قسمًا مخصصًا يركز على الابتكار المالي، وقد أطلق وشارك في العديد من المبادرات التي أكدت على ريادته، مثل عملة البنك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية، والحوسبة الكمومية والخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التوقعات غير المؤكدة بشأن أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الديناميكية، فإن استثماراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية تُمكننا من الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق، لذلك نبقى متفائلين بشأن المستقبل وعن قدرتنا في تحقيق توقعاتنا على المدى المتوسط”.

وتماشيًا مع استراتيجية النمو الخاصة به، فلقد كثف “الأول” تركيزه على الابتكار وتعزيز تجربة العميل وتوسيع الخدمات الرقمية، ليتم تكريم جهوده في هذا المجال ويتوج بجائزة “التميز في الابتكار 2024” والتي تم تقديمها من قبل المجلة المرموقة “جلوبال ريفيو” للقطاع المصرفي والتمويل. كذلك توضح زيادة ناتج إجمالي الترويج في أعمال البنك عن ارتفاع رضا العملاء والخطوات الهامة التي اتخذناها لتحسين كفاءتنا التشغيلية.

واختتمت العليان تصريحها بقولها: “إن نتائجنا المالية القوية وشراكاتنا الاستراتيجية، خصوصًا مع إتش إس بي سي، تجعلنا نتمكن من الاستفادة من الفرص المستقبلية. كذلك أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وجميع موظفي “الأول” على جهودهم المبذولة. كما أشكر حكومة المملكة والجهات التنظيمية لدينا على دعمهم الدائم، وأيضاً عملائنا على ثقتهم في “الأول”.