سيطرة سعودية على تشكيلة الجولة “7” في نخبة آسيا

الرياضةسيطرة سعودية على تشكيلة الجولة “7” في نخبة آسيا صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1446 هـ 9 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة شهدت تشكيلة الجولة رقم 7 من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة “مجموعة الغرب”، على تواجد 10 لاعبين من ممثلي الوطن الهلال، والأهلي، والنصر. وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لجولة نخبة آسيا صباح اليوم. وكان الهلال والنصر والأهلي قد ضمنوا التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، باحتلال المراكز الثلاثة الأولى. وفاز في الجولة السابعة الهلال على برسبوليس، وكذلك الأهلي على حساب السد والنصر في مواجهة الوصل. وجاءت تشكيلة الجولة 7 من نخبة آسيا “مجموعة الغرب” على النحو التالي: حراسة المرمى: بينتو “النصر”. خط الدفاع: كانسيلو “الهلال” – سيماكان “النصر” – ايبانيز “الأهلي” – متعب الحربي “الهلال”. خط الوسط: رياض محرز “الأهلي” – بروزوفيتش “النصر” – مالكوم “الهلال” – سالم الدوسري “الهلال”. خط الهجوم: أكرم عفيف “السد” – كريستيانو رونالدو “النصر”.